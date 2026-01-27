SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA, Eduardo Mario. - Sus hermanos Nora y Carlos; sus cuñados Patricia y Rubén; sus sobrinos y sobrinos políticos Santiago, Agustín, Maricel, Milagros, Ramón, Josefina y Pancho; junto con sus sobrinos nietos Joaquito, Julia y Rafa acompañan en este momento de dolor a Lucy y sus hijos e hijas políticas Joaquín, Queco, Flavita, Ramiro y Mariana y a sus queridos nietos León, Andrés, Borja, Gregorio y Manu y despiden con mucho cariño al queridísimo Eduardo y ruegan una oración en su memoria.

