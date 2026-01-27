LA NACION

GARCÍA, Eduardo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA, Eduardo. - El equipo de Victoria Capital Partners acompaña a su socio fundador, Carlos García, y a su familia en este difícil momento.

GARCÍA, Eduardo. - Alejandro Sorgentini y Florencia Pearson acompañan a Carlos García y familia en este doloroso momento.

GARCIA, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 25-1-2026. - Compañeros y amigos de Grupo Peñaflor acompañan con profundo pesar a su familia y seres queridos. Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones, pero su legado y recuerdo permanecerán siempre con nosotros.

