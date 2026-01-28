LA NACION

GARCIA, Eduardo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 25-1-2026. - Teddy, Graciela y Flore Franck acompañamos a Carlos, Patricia, Queco y familia con todo nuestro afecto.

GARCÍA, Eduardo, q.e.p.d. - El consorcio de Propietarios Billinghurst 2561 acompaña a sus familiares en este triste momento y ruega una oración en memoria de su estimado copropietario.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El enorme gesto de fair play de Alcaraz del que todos hablan en el Australian Open y que salvó a su rival
    1

    Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open

  2. Un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios
    2

    “No más planes sociales”: un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios

  3. El abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos de las pericias “no eran vírgenes”
    3

    Caso Bastián: el abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos de las pericias “no eran vírgenes”

  4. River anunció la ampliación y techado del estadio Monumental: los detalles de la nueva obra
    4

    River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores