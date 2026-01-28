1
GARCIA, Eduardo,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCIA, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 25-1-2026. - Teddy, Graciela y Flore Franck acompañamos a Carlos, Patricia, Queco y familia con todo nuestro afecto.
GARCÍA, Eduardo, q.e.p.d. - El consorcio de Propietarios Billinghurst 2561 acompaña a sus familiares en este triste momento y ruega una oración en memoria de su estimado copropietario.
