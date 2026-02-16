1
GARCÍA, Ernesto Andrés, Dr. - Marido amoroso, gran padre, gran abuelo y destacado odontólogo. Será recordado por su calidad humana y su vocación. Su familia y amigos lo despiden con profundo amor y comunican que sus restos serán inhumados en el Cementerio de Memorial, hoy a las 10.
