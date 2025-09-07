SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel. - Angélica Uranga de Bogo, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Graciela, Hernán y familia y ofrecen una oración en su memoria.

† GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel. - Su mujer Graciela Alsogaray; su hijo Hernán Garcia Escudero y Angélica Bogo y nietos despiden a Hernán con cariño y piden oraciones en su memoria.

