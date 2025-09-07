LA NACION

GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel. - Angélica Uranga de Bogo, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Graciela, Hernán y familia y ofrecen una oración en su memoria.

GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel. - Su mujer Graciela Alsogaray; su hijo Hernán Garcia Escudero y Angélica Bogo y nietos despiden a Hernán con cariño y piden oraciones en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo
    1

    Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo

  2. Dónde voto para las legislativas de Buenos Aires 2025
    2

    Elecciones: dónde voto para las legislativas de Buenos Aires 2025

  3. Usar un chaleco antibalas y portar un arma salvaron la vida de un chofer en La Matanza
    3

    Mató a un ladrón. Usar un chaleco antibalas y portar un arma salvaron la vida de un chofer en La Matanza

  4. Emitieron miles de pasaportes con fallas que impiden viajar y piden a los argentinos que los devuelvan
    4

    Pasaportes defectuosos: emitieron miles de documentos con fallas y ahora piden a los argentinos que los devuelvan

Cargando banners ...