GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel. - Angélica Uranga de Bogo, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Graciela, Hernán y familia y ofrecen una oración en su memoria.
† GARCIA ESCUDERO, Hernán Alberto Daniel. - Su mujer Graciela Alsogaray; su hijo Hernán Garcia Escudero y Angélica Bogo y nietos despiden a Hernán con cariño y piden oraciones en su memoria.
