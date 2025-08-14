SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA FERNANDEZ, Cipriano, Mon., falleció en Madrid el 13-8-2025. - Las hermanas Lovaglio Colombres y familia participan con inmenso dolor la partida de su querido monseñor Cipriano, y acompañan a la familia Agustiniana OSA en tan irreparable pérdida, rogando una oración en su memoria.

