SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA FÉRNANDEZ, Laura Argentina, falleció el 22-1-2026. - Sus hijos Stella y Ricardo, sus hijos políticos, sus nietos Agostina y Maxi y sus bisnietos Francesca y Felipe agradecen por las muestras de cariño y condolencias recibidas. Su apoyo ha sido fundamental para nosotros en estos difíciles momentos.

Avisos fúnebres

