GARCÍA LLORENTE, Agustín,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - María Alicia H. de García Llorente, hijos y nietos despiden a Agustín con profundo dolor y acompañan a su familia con todo cariño y oraciones, rezando para que ya esté en los brazos de Jesús, José y María.
LA NACION
