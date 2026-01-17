SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - María Alicia H. de García Llorente, hijos y nietos despiden a Agustín con profundo dolor y acompañan a su familia con todo cariño y oraciones, rezando para que ya esté en los brazos de Jesús, José y María.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa