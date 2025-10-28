1
GARCÍA, María Susana
GARCÍA, María Susana, falleció en Brasil, el 18-10-2025. - Te despedimos con mucha tristeza, vamos a extrañarte. María Marta, Hugo y familia.
