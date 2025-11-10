LA NACION

GARCÍA MORALES, Sara Lavori De

GARCÍA MORALES, Sara Lavori de, q.e.p.d. - Fede y Lya Lagache acompañan con mucho cariño a Luismi y Florencia y a todas las García Morales.

GARCIA MORALES, Sara Lavori de, q.e.p.d. - Margarita y Martín Garcia Santillan, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su queridisimo amigo Luismi y su familia.

GARCÍA MORALES, Sara Lavori de, q.e.p.d. - Sus hijos, Gabriela, Luismi y Florencia, Andrea y Alfredo, y Valeria y Ricardo, junto con sus nietos y bisnietos, despiden con profundo cariño a quien fuera una gran madre y abuela, y ruegan una oración en su memoria.

GARCIA MORALES, Sara Lavori de, q.e.p.d. - Teresa y Christian Nissen, hijos y nietos acompañan a Luismi con mucho cariño.

