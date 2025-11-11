LA NACION

GARCÍA MORALES, Sara Lavori de, q.e.p.d. - Marichu y Ernesto Pfirter y Susana y Javier Sanz de Urquiza acompañan con mucho cariño a su querida amiga Gabriela y familia en este momento tan triste y ruegan una oración por su madre.

GARCÍA MORALES, Sara Lavori de, q.e.p.d. - Adriana, Silvina, Hugo, Marité y Enrique con todos los Cristofani acompañan a la familia García Morales, recordando tantos momentos compartidos.

GARCÍA MORALES, Sara Lavori de. - Mabel Ripari; sus hijos Roberto y Claudia, Leslie, Fede y Vale, Cons y Guille, y nietos despiden a la querida Poupee y abrazan a todos los Garcia Morales. Siempre te recordaremos.

