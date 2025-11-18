1
GARCÍA POSADAS, Ana Hebe
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GARCÍA POSADAS, Ana Hebe, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - Enrique M. Stile, José M. Llano, Rodrigo Solá Torino, Diego S. Kelly, Guillermo M. Osorio y todos los integrantes del equipo laboral de Marval O’Farrell Mairal acompañan con gran afecto a su hijo Javier Patrón y a toda la familia, y ruegan oraciones en su memoria.
