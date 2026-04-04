GARCÍA TORRES, Alejandro,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA TORRES, Alejandro, (Ale) q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - Tu familia querida, Nana André y Gaita García Torres; tus hermanos Pichu, Rochi, Nacho y Jotita, tu compañera del alma Meli, y tus soles que dejaste con nosotros, Lola, Lupe y Cala te despedimos con profundo dolor pero confiamos en que no te vas del todo, quedás en cada historia, en cada gesto y en cada uno de nosotros. Gracias por tanto.
✝ GARCIA TORRES, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - José E. Sánchez Cabezas y familia despiden a Alejo y acompañan a Nacho y familia con profundo cariño.
✝ GARCÍA TORRES, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - Grupo IHSA Emergencias despide a Alejo García Torres y acompaña a Ignacio y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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