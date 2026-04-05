SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

"✝GARCÍA TORRES, Alejandro. - ""No hay más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color"", (D, Lebon). Cantarsis abraza a Ana, el Gaita, Meli y toda la familia con mucho cariño. Arriba, arriba que no estás solo."

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa