SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA TORRES, Alejo. - Mi querido hermano, un pedazo de mi corazón se va con vos. Ya jugaremos de nuevo al futbol en el cielo. Meli, te abrazamos fuerte, a vos y a las enanas. Familia Bagnardi Madero.

Avisos fúnebres

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