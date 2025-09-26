LA NACION

GARCIA VIZCAINO, Catalina, Dra.

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA VIZCAINO, Catalina, Dra., q.e.p.d., falleció el 25-9-2025. - Su esposo Alejandro; sus hijos Angélica, Pedro y Amparo y sus nietos Matías, Atenea, María Sara y Vicente despiden con profundo amor y dolor a Catalina quien partió a la casa del Padre. Dedicó su vida a su familia y por entero a su otro gran amor, el Derecho Tributario. Rogamos una oración en su memoria. El 26-9, a las 10, se celebrará una misa de cuerpo presente en su querida parroquia Buen Pastor, Aranguren 691, CABA, con posterior inhumación en el cementerio de la Recoleta, a las 11.30.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Dra., q.e.p.d., falleció el 25-9-2025. - La comunidad de la Universidad de Belgrano, su presidente, Dr. José Luis Ghioldi, directivos, docentes, empleados y alumnos despiden con profundo pesar a quien fuera destacada profesora de esta casa de altos estudios, y ruegan una oración por su eterno descanso.

LA NACION
