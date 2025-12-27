1
GARDELLA, Magdalena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GARDELLA, Magdalena. - Vicky y Pampa, Caro y Edu, Connie y Tuly, Male y Nacho, Gari, Maru y Pato, Uchi y Estani, Isa y Carlos, Agus y Pablo, acompañan a su querido amigo Francisco y a Magda en este triste momento y piden una oración en la memoria de Mady.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Israel se convierte en el primer país en reconocer a Somalilandia como un Estado independiente
- 3
Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.
- 4
Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces