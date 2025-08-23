LA NACION

GARRAHAN, Patricio

GARRAHAN, Patricio, q.e.p.d. - Beatriz Garrahan, Ramón Aramburu y sus hijos lo despiden con profundo dolor y acompañan a Alicia e hijos.

Aviso publicado en la edición impresa

