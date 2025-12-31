SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARRIDO, María Luisa. - Con profundo pesar, se comunica el fallecimiento de María Luisa Garrido. Su hijo Javier von Sydow y su nieto Marcos von Sydow, con sus hermanos Horacio y María Elena y sus sobrinos, Carlos Fernando, Marcela y Mariano, la despiden con amor y gratitud. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres

