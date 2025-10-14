1
GARRO, Alicia F., Prof.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GARRO, Alicia F., Prof., q.e.p.d., falleció el 10-10-2025. - Sus amigas y colegas de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses participan con profundo dolor su fallecimiento.
