SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARRO, Alicia Faustina, profesora, q.e.p.d., falleció el 10-10-2025. - Su hija Laura Palacios y sus nietas Olivia y Matilda la despedirán con amor y agradecimiento el martes 14-10, a las 11, en Jardín de Paz, Pilar.

