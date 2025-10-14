1
GARRO, Alicia Faustina, Profesora
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GARRO, Alicia Faustina, profesora, q.e.p.d., falleció el 10-10-2025. - Su hija Laura Palacios y sus nietas Olivia y Matilda la despedirán con amor y agradecimiento el martes 14-10, a las 11, en Jardín de Paz, Pilar.
