SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARZONI de LUTHARD, María Elvira (Cachita). - Con profundo dolor despedimos a Cachita y acompañamos a Luis, Inés y familia en este triste momento, rogando oraciones en su nombre. Horacio y Susy Gutiérrez, Marcela y Julio, Francisco y Marina, Cristina y Enrique, Johnny y Tiziana.

