GARZONI DE LUTHARD, María Elvira
GARZONI de LUTHARD, María Elvira. - El ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, lamenta profundamente el fallecimiento de la hija del vicealmirante Carlos Alberto Garzoni, fundador de su casa de estudios. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.
