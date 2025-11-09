SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARZONI de LUTHARD, María Elvira. - El ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, lamenta profundamente el fallecimiento de la hija del vicealmirante Carlos Alberto Garzoni, fundador de su casa de estudios. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

Aviso publicado en la edición impresa