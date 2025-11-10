LA NACION

GARZONI DE LUTHARD, María Elvira

GARZONI de LUTHARD, María Elvira, q.e.p.d., falleció el 7-11-2025. - Sus hijos, Carlos y Ana, Guillermina y David, Luis e Inés, Laura y Andrew; sus nietos, Federico y Sofía, Mariana, Philip y Kati, Charles y Alice, Delfina y Tony, Gonzalo y María, Matías y María, Inés y Fer, Kevin y Clara, Jenny y Santiago; y sus bisnietos, Fifi, Olivia, Georgia, Fátima, Valentín, Martina, Charli, Amalia, Rafael, Jackson y Anita; y sus acompañantes Arcadia, Rosario y Yesy, despiden con profundo amor a su querida Cachita.

