GATTO, Susana

GATTO, Susana. - Nos unió el trabajo, luego el cariño y finalmente la alegría de compartir la vida. Para nosotras bailarás por siempre. Julia Levi, Brigid Watson, Baby Durruty, Haydee Sessarego, Sonia Urriza y Rosa Zlachevsky.

GATTO, Susana. - Con gran tristeza lamentamos la partida de nuestra querida Susana Gatto, excepcional compañera de trabajo del PNUD y una persona maravillosa. Estarás siempre con nosotros. Alcira Tallone, Miguel del Río, Aldo García, Mercedes Ansotegui, Angélica Wawrzyk, Claudia Nin, Pablo Basz, Ana Inés Mulleady, Eugenia Bóveda, Luis Comin, Diana Franco, Claudia Bresanovich, Doretta di Marco, Yvonne Fisher, Soledad Bauza, Gerardo Noto, Carlos Benítez, Ana María Díaz, Carla Zacapa, Elena García Ramos, Stefano Pettinato, Alejandro Pacheco y otros.

