GELOS, Hugo Luis

GELOS, Hugo Luis, falleció el 23-8-2025. - María Celia Muñiz, junto con sus hijos Caravia Muñiz, hijos políticos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Ana, sus hijos y nietos en este doloroso momento.

GELOS, Hugo Luis, falleció el 23-8-2025. - Su esposa Ana María Losada, sus hijos Pablo y Andrés, sus hijas políticas Cecilia y Natacha, y sus nietos Catalina, Sofía y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

