1
GENOLET, Horacio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GENOLET, Horacio. - Los Ladris y sus familias acompañan con cariño a Cathy, Horacio y sus hijos en este triste momento.
✝ GENOLET, Horacio E. q.e.p.d. - Con profundo dolor participamos su fallecimiento y acompañamos a Horacio y familia en este penoso momento. Sus amigos del Doral.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Ciudad: a pedido de los vecinos, la Justicia frenó nuevas habilitaciones comerciales en una elegante zona residencial
- 3
Incomodidad en la Casa Rosada: Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional
- 4
Premios Oscar 2026: los mejores looks y todo lo que pasó en la alfombra roja