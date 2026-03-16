LA NACION

GENOLET, Horacio

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GENOLET, Horacio. - Los Ladris y sus familias acompañan con cariño a Cathy, Horacio y sus hijos en este triste momento.

GENOLET, Horacio E. q.e.p.d. - Con profundo dolor participamos su fallecimiento y acompañamos a Horacio y familia en este penoso momento. Sus amigos del Doral.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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