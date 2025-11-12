1
GERARDO, Juan
† GERARDO, Juan, q.e.p.d. - Tus nietos Martín, Micaela, Carly y Gisela te van a recordar siempre con amor.
† GERARDO, Juan, q.e.p.d. - Tu familia te recuerda con una sonrisa. Tu esposa Inés, Silvia, Carlos, Tito y Lili.
