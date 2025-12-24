1
GEROLD, Walter Alfredo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Marcos Bulgheroni lamenta su fallecimiento, acompaña a Daniel y familia en este momento de dolor y ruega una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones
- 3
“Ya estamos en rojo”: Villarruel volvió a quejarse porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado
- 4
“Defendiendo lo indefendible”: qué dice el libro que Milei les regaló para Navidad a todos sus ministros