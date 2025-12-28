1
GERSCOVICH, Carlos Gustavo, Prof., Dr. De La Uba
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GERSCOVICH, Carlos Gustavo, Prof., Dr. de la UBA. - Marcelo Gebhardt despide a su gran amigo y acompaña a sus queridos hijos con sus oraciones por su eterno descanso.
GERSCOVICH, Carlos Gustavo, Prof., Dr. de la UBA. - El estudio Aguirre Sarabia & Gebhardt participa el fallecimiento de quien fuera su integrante y acompaña a sus hijos con sus oraciones.
