GERSCOVICH, Carlos Gustavo, Prof., Dr. De La Uba

GERSCOVICH, Carlos Gustavo, Prof., Dr. de la UBA. - Marcelo Gebhardt despide a su gran amigo y acompaña a sus queridos hijos con sus oraciones por su eterno descanso.

GERSCOVICH, Carlos Gustavo, Prof., Dr. de la UBA. - El estudio Aguirre Sarabia & Gebhardt participa el fallecimiento de quien fuera su integrante y acompaña a sus hijos con sus oraciones.

