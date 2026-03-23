LA NACION

GERSON, Fany,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GERSON de LIPNIZKY, Fany, Z.L., falleció el 22-3-2026. - Con profundo dolor y amor despedimos a nuestra querida Fany, siendo nuestro ejemplo de vida. Melisa y Héctor.

GERSON de LIPNIZKY, Fany, Z.L., falleció el 22-3-2026. - Su cuñado Guillermo Lipnizky junto a sus hijos y nietas despiden a Fany con profundo amor.

GERSON de LIPNIZKY, Fany Z.L.,. - Vicky y Julio despedimos a nuestra querida amiga y abrazamos a Meli y Héctor con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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