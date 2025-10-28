SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GESSAGHI, Hugo Julio, q.e.p.d., falleció el 26-10-2025. - Tus amigos desde los años ya lejanos del Liceo Militar General San Martín, promoción XVI, te despedimos con infinito pesar. Ya nos reencontraremos, querido Hugo Julio, allá en la eternidad.

