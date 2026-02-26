GIANNONI, Eugenio Luis,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIANNONI, Eugenio Luis, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Tu hijo Mariano Daniel y Andrea, tus nietos Agustín y Belén participan con profundo dolor tu fallecimiento.
✝ GIANNONI, Eugenio Luis, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Tu hija María Marcela y Diego, tus nietas Ema y Francesca participan con profundo dolor tu fallecimiento.
✝ GIANNONI, Eugenio Luis, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Tu hijo Fernando Luis y Dolores; tus nietos Matías, Micaela, Santiago, Facundo y Manuel y bisnietos participan con profundo dolor tu fallecimiento.
✝ GIANNONI, Eugenio Luis. - Mónica y Horacio Varela despiden con tristeza a Eugenio y abrazan a la querida familia Giannoni.
✝ GIANNONI, Eugenio Luis, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su honorable consejo participan con profundo pesar el fallecimiento del ex revisor de cuentas y digno socio vitalicio de esta institución y acompañan a sus familiares en su dolor.
✝ GIANNONI, Eugenio Luis, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - El directorio de Caja de Valores SA participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente y ruega una oración en su memoria.
✝ GIANNONI, Eugenio Luis, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Giannoni S.A., directivos y personal participan con profundo dolor su fallecimiento.
