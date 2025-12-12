1
† GIL, Carmen, q.e.p.d., falleció el 5-12-2025. - Sus sobrinos María Marta, Enrique, María Silvina, Eduardo, Neide, Leonardo, Michelly, Rosana y Jorge Luiz la despiden con cariño y piden una oración en su memoria.
