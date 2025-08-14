SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GIL, Hernán Enrique, q.e.p.d. - Ricardo Gil Lavedra y familia participan con dolor su fallecimiento, un hombre íntegro, afable y comprometido con la familia y acompañan a Fernando, Laura, Marta, María y Diego, y a sus nietos y demás afectos en tan triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa