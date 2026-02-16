SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GILLIGAN, Tomás, q.e.p.d. - Tu hermana María Celia, que mucho te va a extrañar.

✝ GILLIGAN, Tomas q.e.p.d., falleció el 15 de febrero 2026, -Miguel Altgelt, Maria Eugenia y familia. Se fue un amigo del corazón, siempre con alegría, tu amistad fue el gran regalo que tuve. Te extrañaré en los café y en las canchas de golf. Acompañamos a Florencia y toda su familia

✝ GILLIGAN, Tomás J. - Sus primos Jorge y Lilian (as), y Alicia (a), junto a sus hijos, lamentan profundamente su inesperada partida y acompañan a Ciccina y sus hijos, así como a su hermana Bocha , en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

✝ GILLIGAN, Tomás, q.e.p.d. - Sus sobrinos Sole, Juan Cruz, Valentín e Inés (a), sobrinos políticos y sobrinos nietos, lo despiden con mucho cariño y acompañan a Ciccina y a sus queridos primos.

✝ GILLIGAN, Tomas. - Leandro Paez y familia lo despiden con cariño y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ GILLIGAN, Tomás. - Alejandra Mihanovich de Lan Duncan e hijos despiden con profunda tristeza a Tommy y abrazan con inmenso cariño a Florencia, a Tomás y a toda su querida familia. Siempre nos acordaremos de su alegría. Padre y abuelo incondicional.

✝ GILLIGAN, Tomás, q.e.p.d. - Despedimos a un gran amigo, a quien vamos a extrañar mucho y acompañamos a toda su familia en este triste momento. Con mucho cariño. Cecilia y Marcelo Pose.

Avisos fúnebres

