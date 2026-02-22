1
GIMENEZ FAUVETY, Marta Lascano de,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIMENEZ FAUVETY, Marta Lascano de, q.e.p.d. - Cecilia y Ricardo Negri, junto a sus hijos y nietos acompañan a Martita y familia en su dolor, y ruegan una oración en su memoria.
