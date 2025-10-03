SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GIMENEZ, Silvia. - Las integrantes de la promoción 115 de la ECPF participan con profundo dolor el fallecimiento de la coronel bioquímica Silvia Gimenez. Acompañamos a su familia y que el manto sagrado de la Virgen la llene de gloria en su ascenso al lado del Señor. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Descansa en paz.

† GIMÉNEZ, Silvia B., falleció el 2-10-2025. - Susana Hadad y Miguel Mordeglia despiden con tristeza a Silvita, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

