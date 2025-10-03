LA NACION

GIMENEZ, Silvia

GIMENEZ, Silvia. - Las integrantes de la promoción 115 de la ECPF participan con profundo dolor el fallecimiento de la coronel bioquímica Silvia Gimenez. Acompañamos a su familia y que el manto sagrado de la Virgen la llene de gloria en su ascenso al lado del Señor. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Descansa en paz.

GIMÉNEZ, Silvia B., falleció el 2-10-2025. - Susana Hadad y Miguel Mordeglia despiden con tristeza a Silvita, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

