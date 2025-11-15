LA NACION

GIOFFRE, Antonino

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Global Strategies S.A. saluda a Marcelo y seres queridos en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Susana y Silvestre Asurey participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Marcelo, a todos sus hijos y a esa gran familia en este doloroso momento. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Balko Arg. S.A. participa su fallecimiento y saluda a Marcelo y familia en este doloroso momento. Ruega una oración en su memoria.

GIOFFRÉ, Antonino, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan con pesar su fallecimiento, acompañan a Marcelo y familia en este momento de dolor y ruegan una oración por su eterno descanso.

GIOFFRÉ, Antonino, q.e.p.d. - Daniel Felici y Dolores Villamayor lamentan con pesar su fallecimiento, acompañan a Marcelo, Mariana y toda su familia en este momento de tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue a Moria en su primera semana y qué dijo de la China Suárez
    1

    Rating: cómo le fue a Moria Casán en su primera semana y qué dijo de la China Suárez

  2. Los denunciantes del “safari humano” en Sarajevo revelan nuevos detalles espeluznantes
    2

    Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”

  3. Los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
    3

    “¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial

  4. Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos
    4

    Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos

Cargando banners ...