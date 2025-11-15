GIOFFRE, Antonino
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Global Strategies S.A. saluda a Marcelo y seres queridos en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.
† GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Susana y Silvestre Asurey participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Marcelo, a todos sus hijos y a esa gran familia en este doloroso momento. Rogamos a Dios por su eterno descanso.
† GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Balko Arg. S.A. participa su fallecimiento y saluda a Marcelo y familia en este doloroso momento. Ruega una oración en su memoria.
GIOFFRÉ, Antonino, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan con pesar su fallecimiento, acompañan a Marcelo y familia en este momento de dolor y ruegan una oración por su eterno descanso.
GIOFFRÉ, Antonino, q.e.p.d. - Daniel Felici y Dolores Villamayor lamentan con pesar su fallecimiento, acompañan a Marcelo, Mariana y toda su familia en este momento de tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.
