SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Global Strategies S.A. saluda a Marcelo y seres queridos en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

† GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Susana y Silvestre Asurey participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Marcelo, a todos sus hijos y a esa gran familia en este doloroso momento. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

† GIOFFRE, Antonino, q.e.p.d. - Balko Arg. S.A. participa su fallecimiento y saluda a Marcelo y familia en este doloroso momento. Ruega una oración en su memoria.

GIOFFRÉ, Antonino, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan con pesar su fallecimiento, acompañan a Marcelo y familia en este momento de dolor y ruegan una oración por su eterno descanso.

GIOFFRÉ, Antonino, q.e.p.d. - Daniel Felici y Dolores Villamayor lamentan con pesar su fallecimiento, acompañan a Marcelo, Mariana y toda su familia en este momento de tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa