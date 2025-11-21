LA NACION

GIOVANETTI, Marta Rosa

GIOVANETTI, Marta Rosa. - Ana y Jorge, sus hijos; Jorge Eduardo, Fabián, Juan Manuel y Victoria, Juan Martín; y sus nietas, la recordaran por siempre con mucho amor por su nobleza y por sus virtudes, más allá de su profesionalismo, extraordinaria y brillante en todos los sentidos. Acompañan en el dolor a su familia y elevan una sincera oración en su querida memoria por su eterno descanso y por el consuelo de todos los que la aman.

GIOVANETTI, Marta Rosa. - El Instituto Superior Porteño, sus directivos, personal docente, alumnos y ex alumnos, despiden con dolor a la querida Marta Rosa, rectora y figura inolvidable en la vida del colegio durante tantos años. Agradecen y no olvidaran su tarea y presencia permanente en el desarrollo de la institución y en la vida de tantos jóvenes que pasaron por sus aulas. Acompañan en el dolor a su familia y ruegan una oración en su querida memoria.

