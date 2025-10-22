LA NACION

GIRADO, Francisco José

GIRADO, Francisco José, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Querido Pancho, luego de una larga y afectuosa vida te despedimos con amor. Pablo y Susana Girado, sus hijos Agustina y Pablo y sus nietos Malena y Bautista.

GIRADO, Francisco José, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Con mucha tristeza participamos que Pancho se durmió en la paz del Señor. Sus hermanos Manuel y Alejandrina, Hernán y Ángeles, Estela Bedoya, Pedro y María, Pablo y Susana, sus hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

