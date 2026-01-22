1
GLASER, Stella Marys
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GLASER, Stella Marys, 6-5-45 - 20-1-2026. - Siempre te vamos a tener en nuestro corazón, madre, esposa, abuela, amiga, luchadora incansable. Tu recuerdo nos acompaña con alegría. Te queremos, tus hijas Vanesa y Andrea, tus yernos Pablo Álvarez y Ricardo Handley, tus nietos Candela, Chiara, Micaela y Sean.
✝ GLASER, Stella Marys, 6-5-45 - 20-1-2026. - ¡Su recuerdo la mantendrá viva en nuestros corazones! Los Lazarte’s.
