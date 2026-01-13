GOLDARACENA, Ricardo,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Enrique y Nora Goldaracena, sus hijos Enrique y Carolina, Eleonora y Christian y nietos despiden a Ricardo con cariño y acompañan a Claudia, hijos y nietos con sus oraciones.
✝ GOLDARACENA, Ricardo. - Querido Richard, te fuiste y te vamos a extrañar. Más de 60 años compartidos, dejaste una familia hermosa. Nos faltó ir a la luna. Abrazo a Claudia y toda tu Flia. Grace, Diego, nuestros 7 hijos, los políticos y 17 nietos.
✝ GOLDARACENA, Ricardo q.e.p.d. - Carlos Angel Méndez (a.) despide a su querido amigo y acompaña a su familia con mucho cariño.
GOLDARACENA, Ricardo. - Manuel y Cocky Pinto acompañan a Fran, Claudia y familia en este triste momento.
✝ GOLDARACENA, Ricardo. - Nina y Jaime Campos recordarán siempre a Ricardo. Acompañan a Claudia y familia con mucho cariño.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Queridísima Claudia, despedimos a Ricardo con mucha tristeza y te abrazamos y te acompañamos con todo nuestro cariño y oraciones. Miguel Figueroa y Malena Tornquist.
✝ GOLDARACENA, Ricardo. - Rodolfo Hearne y María Arrieta lo despiden con oraciones y tristeza, acompañando a Claudia y Flia.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Con dolor, Ana y Ezequiel Ogueta ruegan orar por él.
GOLDARACENA, Ricardo. - Estudio Aranguren despide a Ricardo y acompaña a Francisco y su familia en este triste momento.
✝ GOLDARACENA, Ricardo. - Eduardo Rios Centeno y Carlos Schvartzman comparten el dolor de su familia por la pérdida de nuestro buen amigo Ricardo a quien siempre recordaremos.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Brenda y Leo Butler e hijos despiden con tristeza a Ricardo y abrazan a Claudia y familia con cariño.
✝ GOLDARACENA, Ricardo E., q.e.p.d. - Johnny Lanusse y Toia Gruneisen despiden a su entrañable amigo de toda la vida, acompañando a Claudia y familia en este triste momento.
✝ GOLDARACENA, Ricardo E., q.e.p.d. - El equipo de Urien Loza SA acompaña a su familia en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.
