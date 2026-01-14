1
GOLDARACENA, Ricardo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Sus primos Ramos Mejía: María y Enrique Pourteau, Miriam Torres Melo, Pancho y Marta Piñeiro, Cintia Aldino, Estela y Alejandro y Mariana Piñeiro acompañan a Claudia y todos los chicos con cariño y piden oraciones.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Elaine y Horacio Gaviña despiden Ricardo y acompañan a Claudia y familia con cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas