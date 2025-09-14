1
GOMEZ ARENAS, Mario Alberto, Cnl. (R)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GOMEZ ARENAS, Mario Alberto, Cnl. (R), q.e.p.d. - La Promoción 82 CMN participa con pesar el fallecimiento de su camarada y acompaña a su familia.
