SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GOMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d. - Rodolfo y Graciela Dietl y sus hijos Cristián, Rolfi, Ana, Martín y Male acompañan con mucho afecto a Matías, Federico y familia en su dolor.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - El consejo superior del IUDPT participa con profunda tristeza el fallecimiento de quien fuera uno de sus fundadores y quien tuvo la visión para hacer posible su instituto. Acompañamos a su esposa y familia en este doloroso momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., fallleció el 5-9-2025. - Su esposa Cristina lo despide con profundo dolor y agradece una oracion en su memoria.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - Sus hijos Matías y Federico; sus nueras y nietos lo despiden con profunda tristeza y agradecen una oración en su memoria.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - Sus hermanas Elsa y María José lo despiden con mucho dolor y agradecen una oración en su memoria.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - Luis Enrique Moreau y Sra. participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa y familia en este doloroso momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - Martín Enrique Iturraspe y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y familia en este triste momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - Hernán Alberto Grecco y señora participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa y familia en este triste momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - La comisión directiva de Cadime participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su presidente y acompaña a su esposa y familia en este doloroso momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - El personal de Cadime participa con mucho dolor el fallecimiento de quien fuera su presidente y acompaña a su esposa y familia en este triste momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - La Fundación DPT participa con mucho pesar el fallecimiento de quien fuera su presidente y uno de sus fundadores, y acompaña a su esposa y familia en este triste momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - El personal de IUDPT participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera uno de sus fundadores y acompaña a su esposa y familia en este triste momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo Eduardo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - Mariano Álvarez y Sra. participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa y familia en este doloroso momento.

