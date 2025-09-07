SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GÓMEZ GALIZIA, Guillermo, falleció el 5-9-2025. - Las autoridades de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, FAPS, despiden con profundo pesar a Guillermo Gómez Galizia, cuyo aporte ha sido fundamental para el desarrollo del sector salud. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

GÓMEZ GALIZIA, Guillermo, falleció el 5-9-2025. - José Sánchez, presidente del Grupo IHSA Emergencias, y su directorio despiden con sumo pesar a Guillermo Gómez Galizia y ruegan una oración en su memoria.

GOMEZ GALIZIA, Guillermo. - Desde AISAME lamentamos la pérdida del presidente de CADIME, un defensor de la lucha por la salud. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo. - La familia Moreau despide con profundo dolor a Guillermo Gómez Galizia, acompañando a sus seres queridos en este difícil momento y pidiendo una oración en su memoria.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo, q.e.p.d. - El directorio de FUNDUS participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia y miembros de la Cámara de Diagnóstico Médico, CADIME, en este doloroso momento.

† GÓMEZ GALIZIA, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2025. - Majo y Ricardo Faerman participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con sincero afecto a su esposa Cristina e hijos en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

