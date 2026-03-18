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GÓMEZ OBLIGADO, Dolores

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GÓMEZ OBLIGADO de MORDEGLIA, Dolores (Lola). - Dejaste una huella tan profunda que vas a estar siempre presente entre nosotros. Un gran ejemplo de madre y la más valiente luchadora. ¡Ya estarás con Luis y la Tía Lucy, sacando fotos y haciendo de las tuyas! Vamos a extrañar tus whatsapps de tres carillas. Un abrazo fuerte a Jampo y todos los Morde. ¡Los queremos mucho! Lore, Manu, Lolo, Tete, Mica y Rafa.

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