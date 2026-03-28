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GÓMEZ SABAINI, Raúl Julio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GÓMEZ SABAINI, Raúl Julio, Gral. Div. (R), q.e.p.d. - Siempre estarás con nosotros. Tu esposa Ana María Cruces, tus hijos, nietos y bisnietos te despiden con amor.

GOMEZ SABAINI, Raúl Julio, GD (R), q.e.p.d., falleció el 26-3-2026. - La promoción 86 CMN participa con pesar su fallecimiento.

GÓMEZ SABAINI, Raúl Julio, general de división (R), q.e.p.d., falleció el 26-3-2026. - El Ejército Argentino comunica con pesar el fallecimiento de quien fuera oficial del arma de artillería, expresando las más sentidas condolencias y uniéndose al sentimiento de dolor de su familia. Su trayectoria permanecerá indeleble en el recuerdo de todos los miembros de esta institución.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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