SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GÓMEZ SABAINI, Raúl. - Horacio Mihura, hijos y nietos despiden a su querido Raúl y acompañan en este doloroso momento a Ana María, Patricio, María Eugenia, Mercedes y Agustina.

✝ GÓMEZ SABAINI, Raúl, Gral. Div. (R), q.e.p.d. - El San Jorge Golf Club participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente y ruega una oración en su memoria.

✝ GÓMEZ SABAINI, Raúl, Gral. Div. (R), q.e.p.d. - Sus camaradas artilleros de la promoción 86 del CMN piden una oración en su memoria.

✝ GÓMEZ SABAINI, Raúl, q.e.p.d. - Graciela Argiz y Santiago Mórtola lo despiden con mucha tristeza y acompañan a su familia con todo cariño.

Avisos fúnebres

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